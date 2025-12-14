Kinder aus der Ukraine singen in Hamburg für den Frieden

Hamburg (dpa/lno) –

Erzbischof Stefan Heße hat eine Gruppe ukrainischer Sternsinger in der Ansgar-Kapelle in Hamburg empfangen. «Es berührt mich, dass gerade ukrainische Kinder in diesen Wochen als Sternsinger unterwegs sind», erklärte Heße nach dem Termin am Samstag. «Sie tragen den Segen Gottes dorthin, wo Menschen ihn brauchen und sie tun das, obwohl ihre eigene Heimat von so viel Leid gezeichnet ist.» Ihr Besuch sei ein Licht der Hoffnung.

Neben den Kindern waren nach Angaben des Erzbistums Hamburg auch Vertreter des ukrainischen Konsulats und der Pfarrer der ukrainisch-katholischen Gemeinde, Pavlo Tvosk, bei dem Empfang dabei. Den Angaben zufolge ist die Tradition der Sternsinger in der Ukraine etwas anders als in Deutschland. Dort gehen diese demnach rund um Weihnachten in großen Gruppen von Haus zu Haus und singen dort Lieder.