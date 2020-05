Kind will mit Hannover 96 nächstes Jahr aufsteigen

Martin Kind steht vor dem Spiel im Stadion. Foto: Swen Pförtner/dpa/Archivbild

Hannover (dpa/lni) – Martin Kind sieht für Hannover 96 gute Möglichkeiten auf eine Rückkehr in die Fußball-Bundesliga. «Unter den Voraussetzungen, unter denen 96 heute aufgestellt ist, haben wir eine gute Chance», sagte der 96-Geschäftsführer am Sonntag bei Sky. «Wir wollen versuchen, in der nächsten Saison aufzusteigen.» Durch die Coronavirus-Pandemie wird befürchtet, dass einige Zweitligisten in nächster Zeit in große finanzielle Schwierigkeiten geraten. Anders sieht es bei den Niedersachsen aus, die neben Kind über zwei weitere Gesellschafter verfügen. Derzeit steht 96 in der pausierenden 2. Liga auf Platz neun.

Zuvor hatte Kind mit den Vertragsverlängerungen von Trainer Kenan Kocak und Manager Gerhard Zuber (jeweils bis 2023) für Planungssicherheit gesorgt. Fehler der Vergangenheit, in der Kind einige Trainer relativ schnell wieder entließ, soll es nicht mehr geben. «Die Entscheidungen waren zwar irgendwo mindestens begründet, aber auch teuer. Dies kann man nicht mehr fortsetzen», kündigte Kind an.

Kind bei Sky