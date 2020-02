Ein leuchtendes LED-Blaulicht der Feuerwehr. Foto: Stephan Jansen/dpa

Meppen (dpa/lni) – Ein zehn Jahre altes Schulkind ist am Dienstag in Meppen von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, überquerte das Kind die Straße bei Rotlicht. Eine Frau erfasste den Jungen mit ihrem Auto. Er wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Autofahrerin wurde leicht verletzt.

