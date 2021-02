Kind und Tönnies als Warnung: Zech wird nicht Investor

Kurt Zech, Bauunternehmer und Geschäftsführender Gesellschafter der Zech GmbH. Foto: Soeren Stache/dpa/Archivbild

Bremen (dpa) – Der Bauunternehmer Kurt Zech will trotz seines Sitzes im Aufsichtsrat nicht als Investor beim finanziell angeschlagenen Fußball-Bundesligisten Werder Bremen einsteigen. Als Grund nannte er unter anderem die für ihn abschreckenden Beispiele Clemens Tönnies beim FC Schalke 04 und Martin Kind bei Hannover 96. «Ich glaube, kein Investor, der sich für eine Stadt interessiert, ist mit seinem Engagement glücklich geworden», sagte Zech in einem Interview von Radio Bremen. Kind und Tönnies hätten «teilweise Entscheidungen treffen müssen, die nicht alle gut finden». Für einen Sitz im Aufsichtsrat wolle er in diesem Jahr aber erneut kandidieren.

© dpa-infocom, dpa:210225-99-586842/2

Homepage von Werder Bremen

Interview bei butenundbinnen.de