Kind überquert mit E-Scooter die Straße und übersieht Auto

Ein 10-Jähriger wurde im Landkreis Grafschaft Bentheim angefahren, als er unvorsichtig eine Straße überqueren wollte. (Symbolbild) Friso Gentsch/dpa

Schüttorf (dpa/lni) –

Ein 10-jähriger Junge ist in Schüttorf im Landkreis Grafschaft Bentheim beim Überqueren einer Straße mit seinem E-Scooter von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde das Kind am Sonntagnachmittag angefahren.

Der Junge sei allerdings ansprechbar gewesen und mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht worden. Er habe mutmaßlich nicht genug auf den Verkehr geachtet, weshalb der 59 Jahre alte Autofahrer nicht mehr rechtzeitig habe bremsen können. Der Mann blieb unverletzt.