Kind prallt mit Mofa zusammen und verletzt sich schwer

Hamburg (dpa/lno) –

Ein Kind ist bei einem Unfall im Hamburger Stadtteil Horn mit einem Mofa zusammengeprallt und dabei schwer verletzt worden. Ein 68-Jähriger war am Montag mit seinem Gefährt unterwegs gewesen, als er an einer Einmündung mit dem Achtjährigen zusammenstieß, wie ein Sprecher der Hamburger Polizei mitteilte. Das Kind hatte demnach an einer Ampel die Straße von links nach rechts überquert.

Der Junge erlitt durch den Zusammenstoß schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Auch ein Rettungshubschrauber war laut Polizei im Einsatz. Lebensgefahr bestehe nicht. Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen: Beamtinnen und Beamten prüfen jetzt insbesondere, welcher der Beteiligten die Fahrbahn bei Rotlicht überquerte beziehungsweise befuhr und sucht dafür auch nach Zeugen.