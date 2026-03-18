Kind bleibt mit Fuß in Dose stecken – Feuerwehreinsatz

Weyhe (dpa) –

Ein kleines Mädchens im niedersächsischen Wehye hat sich einen Fuß in einer Metalldose eingeklemmt – und damit einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Das Kind bekam ihn selbst nicht wieder heraus, wie ein Sprecher der Feuerwehr Sudweyhe erklärte. Auch die Mutter konnte dem Mädchen nicht helfen, weil der Fuß bereits angeschwollen war. Also rief sie die Feuerwehr, die den Fall schließlich mit Hilfe eines Seitenschneiders löste.

Ein Seitenschneider ist eine spezielle Kneifzange mit seitlich angebrachten Schneiden, die etwa zum Trennen von Drähten und Kabeln verwendet wird. Die Einsatzkräfte schnitten die Dose damit vorsichtig an, um den Druck auf den Fuß zu verringern, wie es hieß. Dann konnte dieser behutsam aus der Dose befreit werden. Ein Rettungsdienst kümmerte sich danach um das Kind im Landkreis Diepholz.