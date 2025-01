Ein Kind wurde bei einem Unfall mit einem Auto in Itzehoe schwer verletzt. (Symbolbild) Carsten Rehder/dpa

Itzehoe (dpa/lno) –

Ein Autofahrer hat in Itzehoe (Kreis Steinburg) am Morgen ein 12-jähriges Kind erfasst und dabei schwer verletzt. Das Kind wollte im dichten Berufsverkehr eine Straße überqueren und ging durch verkehrsbedingt stehende Fahrzeuge, wie die Polizei mitteilte. Ein 36 Jahre alter Autofahrer war nach ersten Ermittlungen mit angepasstem Tempo unterwegs und erfasste das Kind dennoch. Es wurde in ein Krankenhaus gebracht.