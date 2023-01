Kind bei Unfall auf Zebrastreifen lebensgefährlich verletzt

Preetz (dpa/lno) –

Ein neun Jahre alter Junge ist in Preetz im Kreis Plön von eine Auto erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Der Junge sei am Donnerstag plötzlich über einen Zebrastreifen gelaufen, teilte die Polizei am Freitag mit. Die 57 Jahre alte Autofahrerin sei nach Zeugenaussagen mit angepasster Geschwindigkeit gefahren, sagte ein Polizeisprecher. Dennoch habe keine Möglichkeit bestanden, den Zusammenstoß zu verhindern. Die Ermittlungen der Polizei zur Unfallursache dauern an.