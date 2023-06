Kimmich: «Saudumme» Gegentore nach Fehlern

Bremen (dpa) –

DFB-Kapitän Joshua Kimmich hat die deutsche Fußball-Nationalmannschaft nach «saudummen» Gegentoren im Benefiz-Länderspiel gegen die Ukraine in die Pflicht genommen. «Das ist genau das, was wir abstellen müssen – die Fehler hinten und vorne, die Chancenverwertung», sagte der Profi des FC Bayern am Montag nach dem 3:3 in Bremen. Der 28-Jährige hatte in der Nachspielzeit per Strafstoß zum Ausgleich getroffen.

«Wir konnten uns zum Glück noch belohnen», sagte Kimmich. «Ich glaube, wir sind ganz gut ins Spiel gekommen. Wir gehen früh in Führung. (…) Wir kriegen dann zwei saudumme Gegentore, eins nach einem langen Ball, das andere nach einem Fehler in der Spieleröffnung.» Das dritte Gegentor in der zweiten Halbzeit sei dann nach einem «einfach zu verhindernden Fehler» gefallen.