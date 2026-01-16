Kilometerlanger Stau auf A2 in Richtung Hannover nach Unfall

Wunstorf (dpa/lni) –

Nach einem Verkehrsunfall ist die A2 in Richtung Hannover noch auf zwei der drei Fahrstreifen gesperrt. Der Unfall ereignete sich gegen 13 Uhr und zog eine rund 30-minütige Vollsperrung der A2 in Richtung Hannover nach sich, wie die Verkehrsmanagementzentrale Niedersachsen (VMZ) mitteilte.

Die Vollsperrung sei zwar inzwischen wieder aufgehoben, der Verkehr staue sich derzeit dennoch auf einer Länge von acht Kilometern. Bergungs- und Reinigungsarbeiten seien noch im Gange. Die VMZ rät, den Streckenabschnitt weiträumig zu umfahren.

Nach Angaben eines Polizeisprechers seien an dem Unfall zwischen Wunstorf-Kolenfeld und Wunstorf-Luthe fünf Fahrzeuge beteiligt gewesen. Zu weiteren Aspekten wie etwaigen Verletzten konnte er jedoch keine Angaben machen.