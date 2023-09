Kiez-Team beeindruckt: FC St. Pauli bereit für Großes

Hamburg (dpa/lno) –

Der Stadionsprecher im Millerntor-Stadion verzichtete nach dem Ende des Spiels gegen Schalke 04 darauf, noch einmal alle bisherigen und hinlänglich bekannten Ergebnisse des Spieltages herunterzubeten. Stattdessen las er nach dem 3:1-Sieg des FC St. Pauli gegen den Bundesliga-Absteiger die Tabelle der 2. Fußball-Bundesliga vor. Und die wies den Kiezclub nach sieben Spieltagen als Zweiter unmittelbar vor dem derzeit strauchelnden Stadtrivalen Hamburger SV aus – dies blieb auch am Sonntag so. Sicherlich nur eine Momentaufnahme. Für die St. Pauli-Fans aber Anlass genug, mit Sprechchören wie «Die Nummer eins der Stadt sind wir» die Konstellation im Klassement zu feiern.

«Es ist immer ein gutes Gefühl, vor ihnen zu sein. Es ist noch eine lange Saison. Wir sind aber auf dem richtigen Weg», sagte Eric Smith. «Vor dem HSV zu sein, ist natürlich wichtig», räumte Stürmer Johannes Eggestein ebenfalls ein. «Aber wir sind natürlich auch noch früh in der Saison. Es ist aber auch unser Ziel, da oben mitzumischen.»

Für ihren Trainer spielt der Tabellenstand ohnehin noch keine Rolle. «Ich weiß, dass den Fans das wichtig ist. Die Fans haben das auch verdient, die uns Woche für Woche im Stadion unterstützen», sagte Trainer Fabian Hürzeler. Für ihn persönlich habe das «keine Bedeutung», wenn der FC St. Pauli vor dem HSV steht.

Auch ohne den Blick auf die Tabelle gibt die Mannschaft des 30-Jährigen der eigenen Anhängerschaft genügend Gründe für Jubel und Begeisterung. Die Hamburger sind in dieser Saison als einziges Team in der Liga noch ungeschlagen. Die letzten beiden Erfolge gegen Holstein Kiel (5:1) und nun gegen die Schalker haben den Verein in die Spitzengruppe katapultiert. Dabei zeigte das Team phasenweise Top-Leistungen.

«Ich bin niemand, der groß in Euphorie fällt. Sondern ich bin jemand, der Demut und Bescheidenheit vorlebt. Und das erwarte ich auch von meiner Mannschaft», betonte Hürzeler. Und so findet er regelmäßig bei allem Lob für seine Spieler immer auch Punkte, die sie noch verbessern können.

Gegen die Schalker waren es die zehn Minuten nach dem 2:1 durch den zweiten Treffer des überragenden Marcel Hartel in der 57. Minute, die dem jüngsten Trainer der ersten und zweiten Liga nicht gefielen. In der Phase vergaben die Gäste zwei Großchancen zum erneuten Ausgleich. Seine Profis haben Hürzelers Herangehensweise indes verinnerlicht und geben sich trotz der Erfolge selbstkritisch.

Klar ist aber auch: In dieser Saison kann Großes auf dem Kiez passieren. Spielerisch zählt die Mannschaft zu den besten der Liga. Der Kader ist ausgeglichen besetzt. Selbst den Ausfall von Kapitän und Antreiber Jackson Irvine in den Spielen gegen Kiel und Schalke kompensiert das Team scheinbar ohne größere Probleme.

Die Serie von vier Remis nacheinander ist abgehakt. Aufkommende Zweifel nach nur drei Toren in den ersten fünf Spielen nach nun acht Treffern in zwei Partien verflogen. «Wir hatten die vier Unentschieden. Darüber waren wir nicht glücklich. Aber man kann sehen, wie schnell sich das dreht», sagte Smith. Sie seien schwer zu schlagen, und sie versuchen, dass das lange so bleibe. «Wir sind dabei, in diesem Jahr Großes zu leisten.» Hürzeler klingt da nüchterner: «Ich weiß, das ist eine Floskel: Aber wir denken von Spiel zu Spiel.»