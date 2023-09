Kiez-Musical «Heiße Ecke» feiert 20. Geburtstag

Hamburg (dpa/lno) –

Mit mehr als 2,8 Millionen Zuschauern und knapp 5200 Vorstellungen ist die «Heiße Ecke» mittlerweile das erfolgreichste deutsche Musical: Keine andere deutsche Eigenproduktion wurde länger am Stück gespielt. Mit Bierempfang und Currywurst soll das runde Jubiläum am Wochenende (16./17. September) und einer Gala am 18. September gefeiert werden. «Hier wird auf liebevolle Weise das Kiez-Leben dargestellt, und zwar so, wie es wirklich ist», erklärt Kathi Damerow, die von Anfang an die Imbissverkäuferin Margot spielt, das Erfolgsrezept des Musicals.

Jeden Abend schlüpfen neun Darstellerinnen und Darsteller in über 50 Rollen, begeistern mit eingängigen Songs (Musik: Martin Lingau, Songtexte: Heiko Wohlgemuth) in einer rasanten Show rund um 24 Stunden am Imbiss an der Reeperbahn: Leichte Mädchen treffen auf unerfahrene Jungs, Musicaltouristen auf Schnorrer, Junggesellinnen auf Zuhälter, die den Kiez eigentlich schon längst verlassen wollten.