Kiels Verteidiger Puchacz wird nach Aserbaidschan verliehen

Kiel (dpa) –

Fußball-Zweitligist Holstein Kiel verleiht Tymoteusz Puchacz bis zum Ende der laufenden Spielzeit. Der 26 Jahre alte polnische Nationalspieler wechselt zu Sabah FK nach Aserbaidschan. «Von der Leihe werden alle Beteiligten profitieren», sagte Sport-Geschäftsführer Olaf Rebbe.

Puchacz war im Sommer 2024 vom 1. FC Union Berlin an die Förde gewechselt. In der Hinrunde der abgelaufenen Spielzeit kam er wettbewerbsübergreifend zwölfmal zum Einsatz und steuerte eine Torvorlage bei. In der vergangenen Rückrunde war der Verteidiger bereits an den englischen Zweitligisten Plymouth Argyle verliehen und wechselt nun leihweise in die Premyer Liqası.