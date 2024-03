Kiels Trainer Marcel Rapp: «Wollen handeln, nicht reden»

Kiel (dpa) –

Trainer Marcel Rapp vom Zweitliga-Zweiten Holstein Kiel sieht selbstbewusst dem Endspurt in der Fußball-Saison entgegen. «Wir machen nicht in Understatement, denn wir wissen schon, was wir können», sagte er dem Fachmagazin «Kicker» (Donnerstag). Eine Garantie auf den Aufstiegsrelegationsplatz drei würde er nicht unterschreiben, betonte der 44-Jährige. «Wir wollen unseren Platz mit aller Macht verteidigen», meinte er. Zudem würde die Relegation bei ihm auch persönlich zu einer Terminüberschneidung führen. «An dem Wochenende feiert meine Tochter Kommunion.»

Nach einem größeren Umbruch im Kader im vergangenen Sommer formte Rapp das Team zu einem Aufstiegsanwärter. Vor dem 27. Spieltag liegen die Kieler fünf Punkte vor dem Hamburger SV als Tabellendritten und fünf Zähler hinter dem FC St. Pauli auf Rang eins. Am Samstag (13.00 Uhr/Sky) trifft Holstein auf den abstiegsgefährdeten FC Hansa Rostock. Rechenspiele, wann der Aufstieg perfekt sein könnte, lehnt Rapp ab. «Wir sind bis jetzt gut damit gefahren, dass wir sagen: Wir wollen handeln und nicht so viel darüber reden, was sein könnte.» Seine Erfolge haben das Interesse an Rapp geweckt. Er arbeitet seit Oktober 2021 bei Holstein. Gedanken an einen baldigen Abschied hat er nicht. Sein Vertrag läuft noch bei Juni 2026. «Meine Familie und ich fühlen uns total wohl in Kiel», sagte er. Und er habe vor, «ein paar ‚Kieler Wochen‘ zu erleben», ergänzte er.