Kiels Siegesserie gegen Frisch Auf Göppingen wächst weiter

Kiel (dpa/lno) –

Der THW Kiel hat seine Siegesserie in der Handball-Bundesliga gegen Frisch Auf Göppingen weiter ausgebaut. Das 34:30 (16:12) vor heimischem Publikum war der 20. Erfolg in Serie der Norddeutschen über die Schwaben. Beste Werfer der Partie waren mit jeweils acht Treffern der Kieler Bence Imre sowie die Göppinger Marcel Schiller und Ludvig Hallbäck.

Beide Mannschaften hatten einige Anlaufschwierigkeiten. Der Ex-Kieler Oskar Sunnefeldt erzielte mit dem 1:0 für Frisch Auf in der 4. Minute den ersten Treffer der Begegnung. Im weiteren Verlauf der ersten Hälfte erarbeiteten sich die Gastgeber dann ein kleines Polster. Elias Ellefsen á Skipagøtu erzielte das 6:3 (11.), Magnus Landin das 11:8 (22.).

Kiels spielerische Überlegenheit macht den Unterschied

Göppingen ließ sich aber nicht abschütteln. Victor Kløve schaffte beim 17:18 (36.) wieder den Anschluss. Die Gäste taten sich in der Offensive zwar sehr schwer, kamen aber immer wieder doch noch zu erfolgreichen Abschlüssen. Dazu konnte sich Frisch Auf auf seinen starken Torhüter Kristian Saeveras verlassen.

Am Ende hatte Kiel aber die größeren spielerischen Möglichkeiten. Mit Imres Siebenmeter-Treffer zum 32:28 (58.) war der Weg zum Heimsieg geebnet. Mit jetzt 20:6 Punkten verbesserte sich der THW zumindest vorübergehend auf Platz drei.