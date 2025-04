Kiels Rapp vor Nordduell: «Die Jungs werden motiviert sein»

Kiel (dpa/lno) –

Vor dem brisanten Nordduell im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga wendet Trainer Marcel Rapp von Holstein Kiel keine besonderen Kniffe an, um seine Spieler auf den FC St. Pauli einzustellen. «Wir wissen, was auf dem Spiel steht. Die Jungs werden motiviert sein, da muss man sich keine Sorgen machen. Da muss man als Trainer nichts Besonderes machen», sagte der 45-Jährige vor der Partie am Samstag (15.30 Uhr/Sky).

Der Tabellenletzte aus Kiel könnte mit einem Heimsieg im ausverkauften Holstein-Stadion sechs Partien vor dem Saisonende etwas näher an die aktuell acht Punkte entfernten Kiez-Club auf dem sicheren 15. Rang heranrücken. Rapp wisse, dass es nicht mehr so viele Spiele seien, «und dass wir jetzt liefern müssen». «Wir wissen um die Bedeutung des Spiels», stellte Rapp klar. Liga-übergreifend hatte Holstein seine vergangenen vier Partien gegen St. Pauli verloren.

Rapp muss im Nordduell neben den Langzeitausfällen auf den verletzten Leistungsträger Lewis Holtby und den gelbgesperrten Abwehrspieler David Zec verzichten.