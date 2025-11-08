Kämpfer soll Ministerpräsident Günther herausfordern

Ulf Kämpfer hat sich gegen Serpil Midyatli im Rennen um die SPD-Spitzenkandidatur durchgesetzt. (Archivbild) Markus Scholz/dpa

Kiel (dpa/lno) –

Die Nord-SPD will die Landtagswahl 2027 mit dem Kieler Oberbürgermeister Ulf Kämpfer an der Spitze gewinnen. In einem Mitgliederentscheid setzte sich Kämpfer klar mit 79,76 Prozent gegen SPD-Landeschefin Serpil Midyatli (20,24 Prozent) durch, wie die Partei berichtete. «Daniel Günther muss sich warm anziehen», sagte Kämpfer. Er und die stellvertretende SPD-Bundesvorsitzende waren die einzigen Kandidaten bei der Urwahl.

Kämpfer: «Ich werde all-in gehen.»

Der 53 Jahre alte Kämpfer war früher Umweltstaatssekretär unter dem damaligen schleswig-holsteinischen Umweltminister Robert Habeck (Grüne). Seit 2014 ist er Kieler Oberbürgermeister, will aber in der Stadt nicht erneut als Verwaltungschef kandidieren. Über seine Nachfolge stimmen die Kielerinnen und Kieler am 16. November ab.

«Wer meint, die SPD sei abgeschrieben, der irrt, der irrt gewaltig», sagte Kämpfer. Es blieben der Partei nun anderthalb Jahre bis zur Landtagswahl im Frühjahr 2027. «Ich werde all-in gehen.» Die schwarz-grüne Landesregierung sei von Selbstzufriedenheit geprägt.

Midyatli gratulierte Kämpfer

Die klar Unterlegene gratulierte Kämpfer zum Ergebnis. Midyatli betonte, «ich bin wirklich im Reinen damit». Sie sei an dem Entscheid gewachsen. Nun müsse sich die Partei darauf konzentrieren, sich auf die Landtagswahl vorzubereiten.

Midyatli ist seit 2019 Landesvorsitzende im Norden und auch Bundesvize ihrer Partei. Die 50-Jährige ist Fraktionschefin und Oppositionsführerin im Landtag in Kiel.

Beim Mitgliederentscheid hatten 6.228 SPD-Mitglieder im Norden ihre Stimme abgegeben. Darunter waren 6.157 gültige Stimmen. Damit ist das Ergebnis nach Angaben der Partei für die Delegierten eines Listenparteitags bindend.

Gute Erfahrungen mit Mitgliederentscheid

Mit einem Mitgliederentscheid hat die Nord-SPD gute Erfahrungen gemacht. 2011 warf der damalige Kieler Oberbürgermeister Torsten Albig seinen Hut in den Ring und forderte den damaligen Landesvorsitzenden Ralf Stegner erfolgreich heraus. 2012 gewann die SPD die Landtagswahl und regierte bis 2017 mit den Grünen und dem SSW.

2017 unterlagen die Sozialdemokraten klar gegen die CDU mit dem von ihnen unterschätzten Daniel Günther an der Spitze. Der regierte fortan mit einem Jamaika-Bündnis aus CDU, Grünen und FDP. Bei der Landtagswahl 2022 siegte Günthers Union mit 43,4 Prozent klar, nur ein Sitz fehlte zur absoluten Mehrheit. Seitdem regiert Schwarz-Grün.