Kiels Holtby fordert «Messer zwischen den Zähnen»

Kiel (dpa/lno) –

Nach der zweiten Niederlage von Holstein Kiel nacheinander hat Lewis Holtby mehr Kampfgeist von sich und seinen Teamkollegen für die kommenden Spiele in der 2. Fußball-Bundesliga gefordert. «Wir müssen ein Stück weit wieder mehr Galligkeit einfordern, müssen das Messer zwischen den Zähnen haben, bissig und gut im Gegenpressing sein. Man muss den unbedingten Willen sehen, das Spiel zu gewinnen, sagte der Mittelfeldspieler am Sonntag nach dem 2:3 gegen Hertha BSC. Eine Woche zuvor hatten die Kieler mit 1:5 beim FC St. Pauli verloren.

Holtby warf sich und seiner Mannschaft vor, sich gegen den Bundesliga-Absteiger aus Berlin nicht an den Matchplan gehalten zu haben und dadurch mit 0:2 in Rückstand geraten zu sein. «Wir wollten mutig spielen, aber uns haben in der 1. Halbzeit die Eier gefehlt, um mit Kurzpässen so Fußball zu spielen, wie wir es vorhatten. Das müssen wir uns als Mannschaft ankreiden», sagte der 33-Jährige. «In der 2. Halbzeit haben wir dann Fußball gespielt und sind auch verdientermaßen zurückgekommen. Es geht darum, im Ballbesitz gute Lösungen zu finden, und nicht nur den Ball lang wegzuschlagen. Die Reaktion in der 2. Halbzeit war gut. Aber am Ende des Tages haben wir null Punkte.»

Der frühere Nationalspieler hofft, dass die Mannschaft an die gute zweite Hälfte gegen die Hertha anknüpfen kann. Nach der Pause hatte Holstein aus einem 0:2 ein 2:2 gemacht. «Wenn wir eine Einstellung haben wie in der 2. Halbzeit, mache ich mir keine Sorgen. Die Griffigkeit muss einfach da sein. Dann sind wir eine gute Mannschaft und können auch kicken», meinte Holtby.

Kiel steht nun nach sieben Spieltagen mit zwölf Punkten auf dem siebten Tabellenplatz. Mit einem Sieg gegen Hertha BSC hätte Holstein die Tabellenführung übernommen. «Es gehört dazu, dass man in einer Saison auch mal eine kleine Delle hat. Jetzt haben wir mit zwei verlorenen Spielen vielleicht eine kleine Delle. Nächste Woche gegen Karlsruhe müssen wir es besser machen. Wenn wir die Galligkeit haben, unbedingt die Zweikämpfe zu gewinnen, sind wir im Spiel drin. Dann mache ich mir keine Sorgen.» Kiel bestreitet am Samstag (13:00 Uhr) das Spiel beim Tabellenzwölften Karlsruher SC.