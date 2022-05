Kiels Handballer trotz leerer Tanks weiter erfolgreich

Kiel (dpa/lno) –

Nach den vierten Spiel innerhalb von acht Tagen hat Trainer Filip Jicha den Bundesliga-Handballern des THW Kiel ein wenig Ruhe verordnet. Am Montag sei nur «individuelles Training», sagte der 40-jährige Tscheche nach dem 27:25-Sieg seiner Mannschaft über die MT Melsungen. «Dienstag beginnen wir die Vorbereitung auf das Spiel in Leipzig am Donnerstag.»

Auch der Kieler Kapitän Domagoj Duvnjak merkte den Kräfteverschleiß, der zum Saisonende immer größer wird: «Wir haben viele Spiele und der Tank ist leer, aber wir freuen uns, wenn wir gewinnen.»

Mit dem Erfolg über die Nordhessen festigten die «Zebras» den zweiten Tabellenplatz, der sicher zum Start in der nächsten Champions-League-Saison berechtigt. Aktuell haben die Kieler mit 46:10 Punkten vier Zähler weniger als der SC Magdeburg und vier mehr als die SG Flensburg-Handewitt und die Füchse Berlin. Allerdings haben sowohl der Spitzenreiter als auch die Verfolger jeweils ein Spiel weniger absolviert.

Für THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi gilt: «Wir brauchen jeden Punkt, um die Champions League zu erreichen.» Die nächsten Zähler sollen am Donnerstag (19.05 Uhr/Sky) gegen den SC DHfK Leipzig eingefahren werden. Coach Jicha hofft, dann auch wieder auf Rückraumstar Sander Sagosen setzen zu können. Der Norweger war gegen Melsungen wegen einer schmerzhaften Prellung nicht zum Einsatz gekommen.