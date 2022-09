Kiels Handballer starten mit Sieg in Gruppenphase

Kiel (dpa) –

Der deutsche Handball-Rekordmeister THW Kiel ist erfolgreich in die neue Champions-League-Saison gestartet. Gegen den norwegischen Titelträger Elverum Handball setzten sich die Norddeutschen am Mittwochabend in der Gruppe B souverän 36:26 (17:13) durch. Erfolgreichste THW-Schützen in der Kieler Arena waren Harald Reinkind (6 Tore) sowie Patrick Wiencek und Niclas Ekberg (beide 5), bei Elverum agierten Uros Borzas (6) und Christopher Hedberg (4) am treffsichersten.

Die favorisierten Schleswig-Holsteiner kamen zunächst recht schwer in die Begegnung hinein und lagen nach 15 Minuten 7:9 hinten gegen die im Abschluss anfangs sehr konsequenten Gäste. In der Folge steigerten sich die Hausherren allerdings erheblich und sorgten rasch für den nicht unverdienten Vier-Tore-Vorsprung zur Halbzeit.

Nach dem Wechsel bauten die Kieler, bei denen sich Torhüter Niklas Landin mehr und mehr als der gewohnte Rückhalt erwies und am Ende elf Würfe pariert hatte, ihre Führung konsequent weiter aus. Die Norweger wehrten sich zwar nach Kräften, aber letztlich war der THW zu stark.