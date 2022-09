Kiels Handballer starten in die Bundesliga-Spielzeit

Kiel (dpa/lno) –

Rekordmeister THW Kiel startet heute in die neue Saison in der Handball-Bundesliga. Zu Gast in der Wunderino-Arena (16.05 Uhr/Sky) ist der TVB Stuttgart. Die «Zebras» von Trainer Filip Jicha wollen den Schwung des Supercup-Siegs gegen den SC Magdeburg mit in die Auftaktpartie nehmen.

Gegen den Tabellen-15. aus der vergangenen Saison sind die Kieler klarer Favorit, doch die Stuttgarter haben sich in der spielfreien Zeit gut verstärkt. So wechselte der frühere Nationalkeeper Silvio Heinevetter ebenso zum TVB wie der Schwede Oscar Bergendahl, der bei der vergangenen Europameisterschaft als bester Abwehrspieler ausgezeichnet wurde. Fehlen werden bei den Kielern die beiden Dauerverletzten Hendrik Pekeler und Sander Sagosen. Harald Reinkind hat noch Ellenbogen-Probleme.