Kiels Handballer spielen Pokal-Viertelfinale gegen den SCM

Hamburg (dpa) –

Titelverteidiger THW Kiel spielt sein Viertelfinale im deutschen Handball-Pokal gegen den aktuellen Meister SC Magdeburg in Hamburg. Wie der Ligaverband HBL und der THW am Dienstag mitteilten, wird die Partie am 5. Februar um 15.00 Uhr angepfiffen. Grund für den Hallenwechsel ist, dass die Kieler Arena wegen anderer Veranstaltungen nicht zur Verfügung steht.

Ein Tausch des Heimrechts kam für die Norddeutschen nicht infrage: «Wir hätten natürlich gerne in Kiel gespielt. Aber unsere Fans kennen die Halle in Hamburg, und wir alle verbinden mit ihr großartige Pokal-Erinnerungen», sagte THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi. Am 24. April 2022 hatte der Rekordsieger das letzte Pokal-Finale in Hamburg mit 28:21 gegen den SCM gewonnen. In diesem Jahr findet die Endrunde am 15. und 16. April erstmals in Köln statt. Das letzte echte Heimspiel im Pokal hat der THW am 27. November 2018 gegen die MT Melsungen bestritten.