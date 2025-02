Kiels Handballer spielen 26:26 bei Melsungen

Kassel (dpa/lno) –

Handball-Rekordmeister THW Kiel hat im Bundesliga-Duell zum Auftakt der Hauptrunde in der European League unentschieden gespielt. Beim Liga-Spitzenreiter MT Melsungen gab es ein 26:26 (13:14). Mit acht Treffern war Eric Johansson bester Werfer der Kieler. Für die Nordhessen waren Aaron Mensing und Ian Barrufet jeweils sechsmal erfolgreich.

Mit den beiden mitgenommenen Siegen aus der Vorrunde steht der THW jetzt – ebenso wie die MT – bei 5:1 Punkten. Als Gruppensieger würde das Team von Trainer Filip Jicha die Playoffs überspringen.

Beide Mannschaften hatten zunächst große Schwierigkeiten, zu ihrem Spiel zu finden. Die Zahl der Ungenauigkeiten und technischen Fehler war auf beiden Seiten groß. So waren nach zwölf Minuten beim 4:4 erst acht Tore gefallen. In der Folge wurde Melsungen stärker und lag beim 12:7 (23.) mit fünf Treffern vorn.

Eric Johansson und Tomas Mrkva geben dem THW Rückhalt

Die Kieler konnten sich in dieser Phase vor allem auf Johansson und Tomas Mrkva verlassen. Der Schwede im Rückraum und der Tscheche im Tor sorgten dafür, dass der THW nur mit einem knappen Rückstand in die Halbzeitpause ging.

In der zweiten Hälfte wechselte das Momentum zunächst auf die Seite der Norddeutschen. Wieder war es Johansson, der mit dem 20:18 (43.) einen wichtigen Treffer für die Gäste erzielte. Bence Imre erhöhte auf 22:18 (45.). Melsungen glich aber in der Schlussminute doch noch zum 26:26 aus. Der THW verpasste so die Revanche für die 21:25-Heimniederlage in der Liga.