Kiels Handballer: neue Saisnon mit zwei neuen Spielern

Kiel (dpa/lno) –

Titelverteidiger THW Kiel ist in die Vorbereitung auf die neue Saison in der Handball-Bundesliga gestartet. Auf dem Sportcampus der Kieler Christian-Albrechts-Universität standen am Montag die obligatorischen Laktattests auf dem Programm. Mit dabei waren auch die beiden Neuzugänge der Kieler: Torhüter Vincent Gerard (36) aus Frankreich und Rückraumspieler Elias Ellefsen á Skipagötu (21) von den Färöern. Gerard spielte zuletzt für Saint-Raphaël Var in Frankreich, á Skipagötu beim IK Sävehof in Schweden.

«Wir sind in den letzten vier Jahren dreimal Meister geworden und haben jetzt die Möglichkeit, um vier Titel zu spielen», sagte THW-Trainer Filip Jicha mit Blick auf die Meisterschaft, den Pokal, die Champions League und den Supercup. Dennoch betonte der 41-jährige Tscheche: «Wir sollten mit Demut auftreten, die Bundesliga wird immer enger, die Gegner werden immer stärker.»

Der THW absolviert vom 4. bis 13. August ein Trainingslager im österreichischen Graz. Am 23. August (19.00 Uhr/Dyn) steht dann in Düsseldorf der Supercup gegen Pokalsieger Rhein-Neckar Löwen auf dem Programm. Das erste Saisonspiel bestreiten die «Zebras» am 27. August (15.00 Uhr/Dyn) bei Aufsteiger HBW Balingen-Weilstetten.