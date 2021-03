Kiels Handballer nehmen Auswärtshürde in Coburg mit 37:32

Ein Handballer hält den Spielball in den Händen. Foto: Robert Michael/dpa/Symbolbild

Kiel (dpa/lno) – Die Bundesliga-Handballer des THW Kiel haben ihre Pflichtaufgabe beim HSC 2000 Coburg erfüllt. Der deutsche Meister setzte sich am Mittwoch mit 37:32 (19:15) beim Tabellenschlusslicht durch. Sander Sagosen war mit neun Treffern der erfolgreichste Werfer der «Zebras». Für die gastgebenden Oberfranken war Florian Bilek ebenfalls neunmal erfolgreich.

THW-Coach Filip Jicha hatte die Landin-Brüder Niklas und Magnus in Kiel gelassen. Der Torhüter und der Linksaußen waren zuletzt bei der dänischen Nationalmannschaft, bei der es nach dem Spiel in der EM-Qualifikation gegen Nordmazedonien in Jacob Holm und Hans Lindberg (beide Füchse Berlin) zwei positive Corona-Fälle gegeben hatte. «Die täglichen Testungen waren immer negativ», sagte Jicha vor dem Spiel bei Sky: «Die beiden haben quasi Sonderurlaub.»

Für Niklas Landin stand Dario Quenstedt zwischen den Kieler Pfosten. Der 31-jährige Schlussmann setzte beim 6:9 (11.) mit einer Parade gegen den Coburger Linksaußen Felix Sproß ein erstes Ausrufezeichen. Noch vor der Pause wehrte Quenstedt die Siebenmeter von Milos Grozdanic und Bilek ab.

Als der Kieler Kreisläufer Patrick Wiencek zum 23:16 traf, nahm HSC-Coach Alois Mraz schon in der 35. Minute seine dritte und letzte Auszeit. Am vierten Sieg der «Zebras» im vierten Aufeinandertreffen mit Coburg änderte das nichts mehr. In der Endphase bekamen die Aushilfskräfte Bevan Calvert auf Rechtsaußen, Philipp Wäger im Rückraum und Philip Saggau im Tor noch einige Einsatzminuten.

