Kiels Handballer mit Unentschieden in Limoges

Limoges (dpa/lno) –

Die Handballer des THW Kiel sind im Viertelfinal-Hinspiel der European League nicht über ein Unentschieden hinausgekommen. Beim französischen Vertreter Limoges Handball reichte es für den Bundesligisten nur zu einem 26:26 (13:16). Das entscheidende Rückspiel findet am nächsten Dienstag (18.45 Uhr/Dyn) in der Kieler Arena statt.

Der deutsche Rekordmeister tat sich in seinem Premieren-Spiel gegen Limoges sehr schwer. Vor allem mangelte es der Offensive an Effektivität. Dazu zeigte Gauthier Ivah im Tor der Gastgeber eine starke Leistung. So lagen die Franzosen in der 23. Minute mit 13:8 in Führung. Petter Överby schaffte es zumindest, den Kieler Rückstand zur Pause auf drei Treffer zu verkürzen.

Hendrik Pekeler bringt Kiel erstmals in Führung

Im zweiten Abschnitt mehrten sich die Fehler der Gastgeber. So glich Bence Imre per Siebenmeter zum 18:18 (39.) für Kiel aus. Hendrik Pekeler sorgte dann mit seinem Gegenstoßtreffer zum 19:18 (41.) für die erste Führung des THW.

Die Partie blieb bis in die Schlussphase eng. Kapitän Domagoj Duvnjak verpasste dann mit dem letzten Fehlwurf der Kieler einen möglichen Erfolg. Erfolgreichster Werfer des THW waren Emil Madsen und Imre mit je fünf Treffern. Für Limoges war Seif Elderaa sechsmal erfolgreich.