Kiels Handballer makellos – Gruppensieg nach sechstem Sieg

Kiel (dpa/lno) –

Die Handballer des THW Kiel haben auch das sechste Spiel in der Vorrunde der European League gewonnen. Elias Ellefsen á Skipagøtu war mit sechs Toren bester Werfer beim 27:18 (14:11) gegen Montpellier HB aus Frankreich. Damit sicherte sich der deutsche Rekordmeister den Sieg in der Gruppe B und 4:0 Punkte für die Hauptrunde. Montpellier startet mit 0:4 Zählern.

Die zweite Phase des Wettbewerbs startet am 17. Februar 2026. Nach der Europameisterschaft im Januar in Dänemark, Schweden und Norwegen geht es für das Team von Trainer Filip Jicha gegen den Nordrivalen SG Flensburg-Handewitt (4:0 Punkte) und den spanischen Club Bidasoa Irun (0:4).

Kiel übernimmt nach Startschwierigkeiten das Kommando

Die Gastgeber hatten zunächst Probleme, lagen mit 2:5 (9. Minute) zurück. Unter anderem scheiterte Bence Imre mit einem Siebenmeter am französischen Schlussmann Charles Bolzinger. Erst allmählich steigerten sich die Norddeutschen. Der erst 18-jährige Rasmus Ankermann erzielte das 8:6 (21.) für den THW. Zur Pause lag der Bundesligist mit drei Treffern vorn.

Auch nach dem Seitenwechsel fehlten dem Tabellendritten der französischen Liga die Mittel, um die Norddeutschen ernsthaft in Gefahr zu bringen. Beim 25:17 durch den ebenfalls erst 21-jährigen Jesse Dahmke war die Entscheidung längst gefallen.