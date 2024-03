Kiels Handballer im Viertelfinale

Kiel (dpa/lno) –

Die möglichen Gegner des THW Kiel im Viertelfinale der Handball-Champions-League stehen nach dem Abschluss der Vorrunde am späten Donnerstagabend fest. Die Norddeutschen treffen entweder erneut auf den HC Zagreb oder auf Montpellier HB. Die Kroaten und die Franzosen begegnen sich in den Playoffs, die sich die «Zebras» durch ihren Sieg in der Gruppe A erspart haben. Gespielt wird die Runde der besten acht Teams dann am 24./25. April sowie am 1./2. Mai.

THW-Trainer Filip Jicha ist der Viertelfinalgegner egal. «Daran verschwende ich absolut keine Energie, die Aufgaben kommen, wie sie kommen», sagte der 41-jährige Tscheche den «Kieler Nachrichten» (Freitag). Kapitän Domagoj Duvnjak würde dagegen ein Duell mit seinen Landsleuten gut finden, die die Kieler am Mittwoch im letzten Vorrundenspiel 33:22 geschlagen hatten. «Als Kroate würde ich mich auf ein Wiedersehen freuen, weil dann eine kroatische Mannschaft im Viertelfinale steht», sagte der 35-Jährige. Großes Ziel ist und bleibt das Erreichen des Final Four am 8. und 9. Juni in Köln.

Ihr nächstes Spiel bestreiten die Kieler erst am 23. März. Die Partie in der heimischen Arena ist aber eine ganz besondere. Auf dem Programm steht dann das 110. Schleswig-Holstein-Derby gegen die SG Flensburg-Handewitt.