Kiels Handballer holen Auswärtssieg in Serbien

Emil Madsen und der THW Kiel trafen in Serbien auf den HC Vojvodina Novi Sad. Andreas Gora/dpa

Novi Sad (dpa/lno) –

Handball-Bundesligist THW Kiel bleibt in der European League ungeschlagen. Beim serbischen Meister HC Vojvodina Novi Sad siegten die Norddeutschen 32:28 (18:15) und bleiben damit mit 4:0 Punkten Spitzenreiter in der Vorrundengruppe E. Bester Kieler Werfer war der Ungar Bence Imre, der an seinem 22. Geburtstag achtmal traf. Für die Gäste erzielte Milan Jovanovic sieben Treffer.

Da THW-Trainer Filip Jicha erkrankt in Kiel geblieben war, übernahm Assistenzcoach Christian Sprenger für den Tschechen die Verantwortung auf der Bank. In der 15. Minute konnte der 41-Jährige beim 9:6 durch Magnus Landin erstmals eine Drei-Tore-Führung für den Nord-Club notieren.

Kiel gibt klaren Vorsprung aus der Hand

Hendrik Pekeler erhöhte nach der Pause auf 25:18 für Kiel (40.). Doch durch eine schlechte Wurfauswahl und einige Fehler brachte der THW die Serben wieder ins Spiel. Neun Minuten vor dem Ende hatte Vojvodina auf 25:27 verkürzt. Sprenger brachte jetzt Nationaltorwart Andreas Wolff für Tomas Mrkva. Mit seinem Treffer zum 31:28 (59.) machte Imre dann alles klar.