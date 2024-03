Kiels Handballer holen Arbeitssieg beim TBV Lemgo Lippe

Lemgo (dpa/lno) –

Handball-Rekordmeister THW Kiel hat den achten Auswärtssieg der laufenden Bundesliga-Saison gefeiert. Beim TBV Lemgo Lippe erarbeiteten sich die Norddeutschen am Sonntag einen 28:27 (14:13)-Erfolg. Der THW hatte Glück, dass der letzte Wurf der Gastgeber nur an der Latte endete. Beste Werfer des Tabellenvierten waren die jeweils sechsmaligen Torschützen Patrick Wiencek und Harald Reinkind. Für Lemgo war Emil Buhl Laerke ebenfalls sechsmal erfolgreich.

Eine Woche nach der Derby-Niederlage in der eigenen Halle gegen die SG Flensburg-Handewitt waren die Kieler auf Wiedergutmachung bedacht. Der Start gelang gut. Niclas Ekberg traf zum 9:5 (15. Minute). Danach aber erlahmte vor allem das Angriffsspiel der Kieler. Lemgo hielt die Partie fortan offen. Mehrfach vergaben die Gastgeber jedoch die Möglichkeit zum Ausgleich, sodass der THW mit einer knappen Führung in die Pause ging.

In der 39. Minute erzielte Buhl Laerke das 18:18 für den TBV, zwei Minuten später brachte Lukas Hutecek die Gastgeber in Unterzahl erstmals nach dem 1:0 wieder in Front (20:19). Lemgo setzte konsequent auf den siebten Feldspieler, was Domagoj Duvnjak (24:23/50) und Wiencek (25:23/51.) mit Treffern in das leere Tor des Gegners bestraften. Nach dem 27:24 (53.) durch Ekberg schien alles klar, aber Lemgo wehrte sich bis zum Ende und war der unglückliche Verlierer in einer ausgeglichenen Partie.