Kiels Handballer geben Sieg in Hannover noch aus der Hand

Hannover (dpa/lno) –

Der THW Kiel hat nach zuvor sechs Siegen in der Handball-Bundesliga wieder einen Punktverlust hinnehmen müssen. Bei der TSV Hannover-Burgdorf gab es am vorletzten Spieltag ein 29:29 (14:17). Hannovers Kapitän Marius Steinhauser erzielte per Siebenmeter mit dem Schlusspfiff den Ausgleich. Beste Werfer waren Renars Uscins mit sechs Treffern für die Gastgeber sowie Emil Madsen mit neun Toren für Kiel.

Die Gastgeber hatten sich gut auf das Spiel der Kieler eingestellt. Aus einer agilen Abwehr heraus wurden immer wieder Ballgewinne verzeichnet. So wie durch Vincent Büchner, der in 20. Minute mit einem Treffer ins leere Tor zum 13:8 die erste Fünf-Tore-Führung für Hannover erzielte. Zuvor hatte THW-Trainer Filip Jicha seine Mannschaft schon zweimal zur Auszeit gebeten.

Kiel kommt besser aus der Pause

Dazu hatte TSV-Schlussmann Joel Birlehm zunächst deutlich mehr Paraden auf seinem Konto als sein Kieler Nationalmannschaftskollege Andreas Wolff. Schon vor der Pause wehrte Birlehm drei Siebenmeter ab.

Den besseren Start in die zweite Hälfte hatte dann aber der THW. Wolff steigerte sich deutlich, und Lukas Zerbe glich das Spiel beim 19:19 (38.) wieder aus. Das 25:24 (52.) durch Eric Johansson war die erste Kieler Führung, doch Steinhauser hatte das letzte Wort und sicherte der TSV das Remis.