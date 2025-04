Kiels Handballer feiern Auswärtssieg in Göppingen

Göppingen (dpa/lno) –

Der THW Kiel hat sein Spiel in der Handball-Bundesliga bei Frisch Auf Göppingen gewonnen. Der Rekordmeister setzte sich 36:29 (19:14) bei den Schwaben durch. Beste Werfer des Spiels waren Eric Johansson mit sieben Toren für Kiel sowie Marcel Schiller mit acht Treffern für Göppingen.

Ab der Mitte der ersten Halbzeit übernahmen die Kieler das Kommando. Über 6:4 (14. Minute) und 11:8 (19.) wurde der Vorsprung bis zum Pausenpfiff auf fünf Treffer ausgebaut. Vor allem der Kieler Rückraum machte den Unterschied. Die Göppinger Abwehr bekam die Distanzschützen Johansson und den sechsmal erfolgreichen Emil Madsen nicht in den Griff.

THW-Keeper Tomas Mrkva mit starker Leistung

Beim 34:24 durch Bence Imre (55.) betrug der Vorsprung des THW erstmals zehn Tore. Eine starke Leistung zeigte zudem Schlussmann Tomas Mrkva. Der Tscheche wehrte 14 Würfe der Gastgeber ab.

Die Kieler kehren nach dem Auftritt bei Frisch Auf nicht in die Heimat zurück. Stattdessen wird die Mannschaft am Montag mit dem Bus nach Frankreich reisen. Am Dienstag (20.45 Uhr/Dyn) steht dann das Viertelfinal-Hinspiel in der European League bei Limoges HB auf dem Programm.