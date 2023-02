Kiels Handballer feiern 32:29-Heimsieg über Kielce

Kiel (dpa) –

Der THW Kiel hat den fünften Sieg in der Vorrunde der Handball-Champions-League gefeiert. Gegen den polnischen Meister KS Kielce, gegen den die Norddeutschen zuvor neunmal in Serie nicht gewonnen hatten, gab es am Donnerstag einen 32:29 (22:13)-Heimsieg. Vor 7774 Zuschauern waren Niclas Ekberg mit acht Treffern für den deutschen Rekordmeister sowie Arkadiusz Moryto und Dylan Nahi mit je sechs Toren für die Gäste die besten Werfer. Mit 12:10 Punkten bleibt der THW Vierter der Gruppe B.

Die Gastgeber kamen nach der Pokalniederlage am Wochenende gegen den Meister SC Magdeburg gut ins Spiel. Rechtsaußen Yannick Fraatz überwand den deutschen Nationaltorhüter Andreas Wolff im Kielce-Tor schon in der siebten Minute zum 6:2. Mit der Schlusssirene der ersten Halbzeit bauten die Norddeutschen den Vorsprung auf neun Treffer aus.

Als THW-Rechtsaußen Ekberg auf 24:14 (34.) erhöhte, hatte Wolff schon auf der Auswechselbank Platz genommen. Kielce steigerte sich in der zweiten Hälfte auch dank zahlreicher Kieler Fehler, kam auf 25:27 (50.) heran. Zu mehr reichte es für die Polen aber nicht. In der Endphase schied Ekberg mit einer Knöchelverletzung aus.

Kielce, das nach Medienberichten in finanziellen Schwierigkeiten steckt, war nur mit 14 statt der erlaubten 16 Spieler angereist. Unter anderem fehlte Nedim Remili, der bei der Weltmeisterschaft die Silbermedaille mit Frankreich gewonnen hatte, auf dem Spielberichtsbogen.