Kiels Handballer auch im fünften Vorrundenspiel siegreich

Trainer Filip Jicha und der THW Kiel bleiben in der European League weiter ohne Niederlage. Axel Heimken/dpa

Torrelavega (dpa/lno) –

Handball-Rekordmeister THW Kiel hat auch das fünfte Spiel in der Vorrunde der European League gewonnen. Beim spanischen Vertreter CD Torrelavega setzte sich der Bundesligist mit 33:30 (19:15) durch. Beste Werfer des Spiels waren Eric Johansson mit sechs Toren für Kiel und Angel Fernandez mit sieben Treffern für die Spanier. Die Entscheidung über den Sieg in der Gruppe E fällt am nächsten Dienstag im Heimspiel des THW gegen den serbischen Meister HC Vojvodina.

THW-Trainer Filip Jicha verteilte zwei Tage nach der Niederlage gegen die SG Flensburg-Handewitt die Belastung. Kapitän Domagoj Duvnjak stand nicht auf dem Spielbericht. Schon früh brachte der Tscheche in Henri Pabst und Linus Kutz zwei Nachwuchskräfte im Rückraum. Nach einigen Schwierigkeiten zu Beginn der Partie setzten sich die Norddeutschen bis zur Pause auf vier Treffer ab.

Der THW bleibt bis Donnerstag in Spanien

In der zweiten Hälfte bauten die Kieler ihren Vorsprung mehrmals auf sechs Treffer aus. Torrelavega fehlten die körperlichen und spielerischen Mittel, um dem Spiel noch eine entscheidende Wende zu geben.

Der THW-Tross kehrt nach der Partie nicht nach Kiel zurück. Die Mannschaft bleibt bis Donnerstag im Nordosten Spaniens. Von dort aus geht es über Frankfurt zum VfL Gummersbach, bei dem am Freitag (20.00 Uhr/Dyn) ein Auswärtsspiel in der Bundesliga auf dem Programm steht.