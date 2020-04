Kiels Duvnjak: Das passiert hoffentlich nur einmal im Leben

Kiel (dpa/lno) – Handball-Profi Domagoj Duvnjak hofft, dass er die nächste deutsche Meisterschaft wieder auf dem Parkett feiern kann. «So etwas wie jetzt passiert hoffentlich nur einmal im Leben», sagte der kroatische Spielmacher des THW Kiel am Freitag auf Nachfrage der Deutschen Presse-Agentur. Am Dienstag war der 31-Jährige nach dem Abbruch der Bundesliga-Saison mit den «Zebras» am grünen Tisch zum Meister erklärt worden.

«Natürlich wollten wir als Mannschaft lieber spielen», sagte Duvnjak, der aber keinen Zweifel ließ: «Wir haben eine geile Saison gespielt und verdient gewonnen.» Nun hofft der Kroate, dass die Vorbereitung auf die Spielzeit 2020/21 ohne große Probleme beginnen kann: «Das wäre ein großer Sieg für den Sport.»

Die Teilnahme des THW an Final Four in der Champions League Ende Dezember in Köln hat der Kroate vorausgesehen. «Mir war klar, dass nicht mehr gespielt wird», sagte «Dulle» über die ausgelassenen Spiele in Achtel- und Viertelfinale. Als Tabellenführer in einer der Top-Gruppen der Vorrunde zog der THW so in die Endrunde ein.

Auf eines seiner großen Hobbys verzichtet Duvnjak derzeit: das Schlafen: «Ich schlafe im Moment nicht so viel, weil die Belastungen nicht so groß sind.» Dafür bleibt dann mehr Zeit für das Kaffeetrinken, dem der ehemalige Welthandballer ebenso gerne frönt.

