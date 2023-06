Kieler Woche: Weltmeister und Olympiasegler auf Siegkurs

Kiel (dpa/lno) –

Packende Startszenen, Gedränge an den Wendemarken und Hunderte bunte Segel am Horizont: Knapp 1000 Aktive konnten ihren Sport an Tag sieben der weltgrößten Segelwoche in meist leichten bis mittleren Winden bis in die Abendstunden genießen. In acht internationalen Bootsklassen lagen bei der Kieler Woche bislang auch bekannte deutsche Crews vorne.

Das Contender-Feld führt Max Billerbeck vom Wassersportverein Kollmar nach sechs Wettfahrten vor zwei Dänen an. «Unsere Weltmeisterschaft findet Anfang Juli in Kerteminde in Dänemark statt. Da ist es cool, hier bei der Kieler Woche noch einmal eine Standortbestimmung vorzunehmen», sagte der Bootsbauer und Weltmeister von 2019. Insgesamt machen fünf Weltmeister das Feld der 1967 entworfenen Trapezjolle zu einer segelsportlichen Herausforderung.

In der Kielbootklasse J/70 sind es weiterhin Olympiasegler der Nationalmannschaft, die auch in Teil zwei der Kieler Woche den Maßstab setzen: Steuermann Malte Winkel, im Juli mit seiner Ehefrau Anastsasiya Winkel im 470er-Mixed für Deutschland bei der olympischen Testregatta in Marseille im Einsatz, holte mit der J/70-Crew «Halbtrocken light» am Donnerstag drei Tagessiege in Folge und führt das Feld der 53 Boote souverän an.