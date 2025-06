Kieler Woche: Seriensieger Heiko Kröger jagt Titel Nummer 15

Kiel (dpa/lno) –

Der frühere Paralympics-Sieger Heiko Kröger steht vor seinem nächsten Erfolg bei der Kieler Woche. Der Segler aus Ammersbek war im Sonne-Wolken-Mix topfit und jagt Titel Nummer 15 beim größten Segler-Fest der Welt. Nach insgesamt sechs Rennen in der Ein-Personen-Kielbootklasse 2.4mR führt Kröger sein Feld souverän an. Zum Kieler-Woche-Rekord von Wolfgang Hunger, der auf der Förde 24 Male siegte, würden dem 59 Jahre alten Kröger aber auch im Erfolgsfall noch weitere neun Titel fehlen.

In den olympischen Disziplinen verteidigten im 470er-Mixed die Briten Martin Wrigley und Bettine Harris ihre Führung. Doch an Tag zwei ihrer Serie rückten die spanischen Weltmeister Jordi Xammar und Marta Cardona mit einem Tagessieg und einem dritten Rang auf Rang drei vor. Als beste deutsche Crew fielen Tehresa Löffler/Christopher Hoerr (Lausanne/Röthenbach) in Abwesenheit der deutschen Vizeweltmeister Simon Diesch und Anna Markfort auf Platz sieben zurück. Im Nacra 17 dagegen wurden die Briten John Gimson/Anna Burnet als Spitzenreiter von den Franzosen Tim Mourniac und Aloise Retournaz abgelöst.