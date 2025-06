Kieler Woche: Olympia-Werbung für Segeln auf der Förde

Kiel (dpa/lno) –

Die Halbzeit der 131. Kieler Woche stand am Mittwoch im Zeichen der Olympia-Bewerbung. Während am Mittwochmittag die Medaillenrennen der Olympiasegler begannen, nutzten Hamburger und Kieler Politiker, DSV-Präsidentin Mona Küppers und Kieler-Woche-Sportchef Dirk Ramhorst das Bergfest, um über die gemeinsame Olympia-Bewerbung um die Ausrichtung der Spiele 2036, 2040 oder 2044 zu sprechen.

Neben Berlin, München und Rhein-Ruhr ist Hamburg ein Kandidat im nationalen Vierkampf um den Zuschlag als deutscher Bewerber um die Ausrichtung von Olympischen Spielen. Anders als die Konkurrenten, die als möglichen Segelpartner sowohl Kiel als auch Rostock-Warnemünde nennen, setzt Hamburg alleine auf Kiel.

Hamburger Idee: «Kurze Wege»

«Die Entscheidung für den Segelstandort Kiel war naheliegend. Ein Wert unserer Hamburg-Kiel-Konzeption ist das Thema kurze Wege», stellte Hamburgs Staatsrat Christoph Holstein klar. Kieler-Woche-Sportchef Dirk Ramhorst sagte: «Wir können Segelsport auf dem Wasser – und seine Attraktivität auch inszenieren.»

DSV-Präsidentin Mona Küppers wollte sich nicht offiziell zu einem Segelstandort für die Olympia-Bewerbung bekennen, sagte: «Wir haben eine unglaublich komfortable Situation in Deutschland: Wir haben zwei Reviere, in denen olympische Segelwettbewerbe möglich sind.» Einen Hinweis aber gab Küppers in der DSV-Herzkammer im Olympiazentrum Kiel-Schilksee doch: «Allein die Tatsache, dass wir hier sitzen, unseren Standort hier in Kiel immer weiter ausbauen, sollte den Hinweis geben, womit ich sehr, sehr zufrieden wäre.»

Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer nannte drei sportfachliche Punkte, die für seine Stadt als Segelpartner sprechen: Die «wirkliche Unterstützung in der Bevölkerung», «der Standort der Segelnationalmannschaft» und «das Renommee des Segelstandorts Kiel in der Welt und auch in den Weltfachverbänden».