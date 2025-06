Kieler Woche: Britische Teams dominieren

Kiel (dpa/lno) –

Bei der 131. Kieler Woche dominieren derzeit die Boote aus Großbritannien. Im 470er Mixed führen die WM-Dritten Martin Wrigley und Bettine Harris. Die spanischen Weltmeister Jordi Xammar und Marta Cardona lagen nach vier Wettfahrten nur auf Platz sieben. Als bestes deutsches Team lauern Theresa Löffler und Christopher Hoerr (Lausanne/Röthenbach) auf Platz vier.

Im Nacra 17 hat Deutschland nach dem Rücktritt von Paul Kohlhoff/Alica Stuhlemmer (Kieler Yacht-Club) aktuell kein Weltklasse-Team. Nach vier Tagessiegen in sechs Rennen dominiert auch in dieser Bootsklasse mit John Gimson/Ana Burnet ein britisches Duo.

Neue Aufgabe für Kohlhoff

Kohlhoff, 2021 Olympia-Dritter, verstärkt künftig das Germany SailGP Team von Unternehmer Thomas Riedel und dem viermaligen Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel. Der 30 Jahre alte Kohlhoff soll schon bei der nächsten Regatta der Segel-Formel-1 am 19./20. Juli in Portsmouth im Training und auch bei der Deutschland-Premiere am 16./17. August in Sassnitz auf Rügen dabei sein.

Eine feste Position hat der dreimalige Olympiateilnehmer im Segelrennstall mit Fahrer Erik Heil aus Strande vorerst noch nicht. «Das Team wird entscheiden, in welcher Rolle ich am meisten wert bin. Ich möchte helfen und freue mich darauf, ein kleines Rädchen im großen Motor zu sein», sagte Kohlhoff.