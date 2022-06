Kieler Woche 2023 als Olympia-Ausscheidung für Paris

Kiel (dpa/lno) –

Nur einen Tag nach dem Abschluss der Kieler Woche haben sich die Organisatoren an die Planung der nächsten Auflage gemacht. Im kommenden Jahr wird die größte Segelveranstaltung der Welt als deutscher Olympia-Ausscheid für Paris 2024 dienen. Deshalb sollen alle zehn Disziplinen ausgeschrieben werden, erstmals auch Kitesurfen. Zudem drängen die Veranstalter beim Weltsegelverband auf einen Weltcup-Status, teilte der Organisationsstab am Montag mit. Im nächsten Jahr findet die Kieler Woche vom 17. bis zum 25. Juni statt.

«46 Nationen am Start und damit doppelt so viele wie im Pandemie-Jahr 2021 sind angesichts der Kostenexplosion allein für die Anreise und bei der aktuellen geopolitischen Lage keine Selbstverständlichkeit», sagte Organisationsleiter Dirk Ramhorst am Montag über die diesjährige Veranstaltung. Es wurden 326 Wettfahrten ausgetragen für rund 4000 Aktive in fast 1500 Wasserfahrzeugen.

«Die Kieler Woche ist einzigartig – auf dem Wasser herausragend organisiert, an Land weltweit das schönste Flair überhaupt», sagte Katamaran-Olympiasieger Santiago Lange aus Argentinien.