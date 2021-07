Kieler SPD-Fraktion vor vielen Abgängen

Das Logo der SPD. Foto: Christoph Schmidt/dpa/Archivbild

Kiel (dpa/lno) – In der SPD-Fraktion in Kiel werden nach der Landtagswahl im nächsten Mai viele bekannte Gesichter fehlen. Außer dem scheidenden Fraktionschef Ralf Stegner (61), der im Herbst in den Bundestag wechseln will, werden nach Parteiangaben sieben weitere Genossen nicht erneut für das Parlament an der Förde kandidieren. Darunter ist mit dem Sozialpolitiker Wolfgang Baasch einer der dienstältesten Abgeordneten überhaupt. Der 64-Jährige gehört dem Landtag seit 25 Jahren an. Auch Kathrin Bockey (53), Heiner Dunckel (67), Bernd Heinemann (69), Tobias von Pein (35), Regina Poersch (51) und Thomas Rother (61) werden den Angaben zufolge nicht wieder für ein Landtagsmandat antreten.

© dpa-infocom, dpa:210701-99-213916/2