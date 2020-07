Kieler schließt Pkw-Aufbrecher in seinem Wagen ein

Kiel (dpa/lno) – Schleswig-Holsteins Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) will am Samstag am deutsch-dänischen Grenzübergang Ellund für Liebe ohne Corona-Grenzen demonstrieren. Zusammen mit der Bundestagsabgeordneten Gyde Jensen und dem Europaabgeordneten... Mehr lesen