Kieler Polizei stellt 7,5 Kilogramm Marihuana sicher

Kiel (dpa/lno) – In Kiel haben Polizeibeamte siebeneinhalb Kilogramm Marihuana sichergestellt. Während der Protokollierung eines Pkw-Aufbruchs wurden Polizisten in der vergangenen Woche auf zwei Männer mit auffälligen Tüten in den Händen aufmerksam, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Als die Beamten eine Personenkontrolle durchführen wollten, ergriffen die Männer die Flucht und ließen die Tüten mit mehreren Kilogramm des Rauschgifts in einem anliegenden Vorgarten zurück.

Ein Polizeihund nahm nach Angaben eines Sprechers zeitgleich die Spur der flüchtenden Männer auf und schlug vor einem Gebüsch an, in welchem sich einer der beiden Männer versteckt hielt. Bei der vorläufigen Festnahme wurde der 33-Jährige durch einen Hundebiss leicht an der Hand verletzt und musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Die Suche zum zweiten Mann dauerten an.

