Kieler Polizei nimmt Mann nach Bedrohung mit Waffe fest

Kiel (dpa/lno) –

Polizisten haben nach einer Bedrohung mit einer Waffe eine Wohnung in Kiel gestürmt und einen Mann festgenommen. Zu dem Einsatz im Stadtteil Dietrichsdorf kam es nach Polizeiangaben, nachdem eine Mutter einen Notruf abgesetzt hatte, dass ihr minderjähriger Sohn von einem Mann in dessen Wohnung bedroht worden sei. Der Junge habe diese allerdings verlassen können.

Polizisten umstellten das Gebäude, drangen in die Wohnung ein und nahmen einen 57 Jahre alten Mann widerstandslos fest. Dabei stellten sie unter anderem drei Schusswaffen sicher. Zu den Hintergründen der Tat und dem Verhältnis der Beteiligten machte die Polizei keine Angaben.