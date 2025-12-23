Kieler Polizei ermittelt nach versuchtem Tötungsdelikt

Kiel (dpa/lno) –

Die Polizei in Kiel ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdeliktes an einem 25-Jährigen. Der Mann kam kurz nach Mitternacht schwer verletzt in ein Krankenhaus, wie Polizei und Staatsanwaltschaft gemeinsam mitteilten. Nach ersten Befragungen erhielten die Einsatzkräfte Hinweise auf eine zuvor stattgefundene Gewalttat. Am Morgen stellte sich ein 39-Jähriger bei der Polizei. Er wurde vorläufig festgenommen. Weitere Hintergründe sind noch offen.