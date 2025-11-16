Kieler Oberbürgermeisterwahl läuft

Kiel (dpa/lno) –

In Schleswig-Holsteins Landeshauptstadt Kiel läuft die Oberbürgermeisterwahl. Um 8.00 Uhr öffneten die Wahllokale, in denen die Bürgerinnen und Bürger über die Nachfolge des Sozialdemokraten Ulf Kämpfer abstimmen können. Der 53-Jährige tritt nach zwei Amtszeiten nicht erneut an und wechselt in die Landespolitik.

Den Angaben nach sind in der Landeshauptstadt des nördlichsten Bundeslandes insgesamt rund 191.000 Menschen über 16 Jahren wahlberechtigt. Bis 18.00 Uhr können sie ihr Kreuz für eine oder einen der neun Kandidatinnen und Kandidaten machen. Erreicht niemand die absolute Mehrheit, folgt am 30. November eine Stichwahl. Der Amtsantritt erfolgt im April 2026.