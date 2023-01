Kieler OB Kämpfer will SPD-Landesvize werden

Kiel (dpa/lno) –

In der engeren Führung der schleswig-holsteinischen SPD bahnen sich personelle Veränderungen an. Für die beiden Stellvertreterposten bewerben sich der Kieler Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (50) und die stellvertretende SPD-Kreisvorsitzende in Dithmarschen, Martina Claussen (46). Beide bestätigten am Freitag vor der Presse in Kiel gemeinsam mit der Landesvorsitzenden Serpil Midyatli (47) ihre Kandidaturen. Die seit 2019 amtierenden Landesparteivizes, die Landtagsabgeordnete Sophia Schiebe (34), und der Bundestagsabgeordnete Sönke Rix (47), treten nicht wieder an.

Ziel sei es, mit der nächsten Landtagswahl die jetzige schwarz-grüne Landesregierung abzulösen, sagte Kämpfer. Auf die Frage, ob er Spitzenkandidat werden wolle, legte er sich nicht fest. Kämpfer und Midyatli warfen der Regierung Versagen in wichtigen Bereichen vor. Die Nord-SPD wählt ihre Führung auf einem Landesparteitag in Husum Anfang Februar neu. Midyatli ist für den Vorsitz die einzige Kandidatin.