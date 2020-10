Kieler Ministerin betont Rang des jüdischen Lebens

Kiel (dpa/lno) – Schleswig-Holsteins Kulturministerin Karin Prien hat die Bedeutung des jüdischen Lebens in Deutschland hervorgehoben. «Ein Jahr nach dem unfassbar feigen, rechtsextremistischen Attentat auf die Synagoge in Halle an Jom Kippur gedenken wir der Opfer des Mordanschlags innerhalb und außerhalb der Synagoge», sagte die CDU-Politikerin am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. «Staat und Zivilgesellschaft müssen darauf unmissverständlich antworten und jede Form des Antisemitismus ächten und zugleich jüdisches Leben in der Mitte der Gesellschaft selbstverständlich willkommen heißen.»

Die Berufung von Antisemitismusbeauftragten in allen Bundesländern und die Bestimmung des 9. Oktober zum Aktionstag für jüdisches Leben seien Schritte auf diesem Weg, sagte Prien, die auch Sprecherin des Jüdischen Forums in der CDU ist.

Am 9. Oktober 2019 hatte ein schwer bewaffneter Attentäter versucht, die Synagoge in Halle (Sachsen-Anhalt) am höchsten jüdischen Feiertag Jom Kippur zu stürmen und ein Massaker unter 52 Besuchern anzurichten. Als ihm dies nicht gelang, erschoss er eine 40 Jahre alte Passantin vor dem Gotteshaus und in einem nahen Döner-Imbiss einen 20 Jahre alten Gast. Auf seiner Flucht verletzte der Deutsche mehrere Menschen teils sehr schwer. Gegen den heute 28-jährigen Stephan Balliet aus Sachsen-Anhalt läuft am Oberlandesgericht Naumburg der Prozess.