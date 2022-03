Kieler Landtag zeigt sich solidarisch mit der Ukraine

Kiel (dpa/lno) –

Zum Auftakt seiner März-Sitzung hat der Landtag in Kiel am Mittwoch der Opfer des russischen Kriegs gegen die Ukraine gedacht. Das Parlament verfolge das Geschehen mit Entsetzen, sagte Vizepräsidentin Kirsten Eickhoff-Weber (SPD). Das Sterben und Leiden in der Ukraine müsse ein Ende haben. In der Ukraine ereigne sich ein Zivilisationsbruch, den sich nach den Schrecken des Zweiten Weltkriegs niemand hätte vorstellen können. Während der dreitägigen Sitzung weht die Flagge der Ukraine über dem Landeshaus.